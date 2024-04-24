Убрать возле дома и в горах: казахстанские спортсмены призвали поучаствовать в кампании "Алматы - наш общий дом"

Казахстанские спортсмены опубликовали на своих страницах в Instagram призывы участвовать в кампании "Алматы – наш общий дом", которая стартовала в мегаполисе. Среди них боксёр, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, чемпион мира по пауэрлифтингу Илья Маслов, призёр Всемирной летней универсиады по ушу-саньда Бексултан Коскенов, чемпионка мира по тайскому боксу Милана Кольченко и другие, передаёт BaigeNews.kz.

Все они обратились к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к весенней инициативе по уборке, благоустройству и облагораживанию территорий любимого Алматы.

Ермахан Ибраимов призвал неравнодушных граждан не оставаться в стороне и тоже внести свой вклад в общее благое дело и совместными усилиями сделать город чище и краше.

"Прошу вас активно поддержать участие в кампании "Алматы – наш общий дом"! Если каждый алматинец будет озеленять и держать свой двор в чистоте, то город станет чистым. Пусть Алматы процветает и цветет!" - сказал он.

Илья Маслов на своей странице в соцсети от лица спортсменов города также предложил горожанам поддержать проект, который поспособствует очищению мегаполиса от мусора.

"Я думаю, каждый из вас может выйти на улицу, убрать на придомовой территории, а также сделать небольшие вылазки в близлежащие горные районы. Давайте не будем ждать, пока это сделают дворники или какие-то ещё заинтересованные лица! Чистый город начинается с каждого из нас!" - отметил он.

В своем видеообращении Назым Кызайбай подчеркнула, что чистота – залог здоровья. И соблюдение её в городе - обязанность каждого горожанина.

Дмитрий Баландин напомнил о том, что в рамках кампании "Алматы - наш общий дом" будет посажено множество деревьев, устроены общегородские субботники, а также убраны и облагорожены общественные места.