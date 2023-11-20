У нас нет государственной политики по охране труда – эксперт

Производственный травматизм и гибель при исполнении трудовых обязанностей работников в Казахстане вызывает тревогу. Новости о трагических случаях казахстанцы получают регулярно. Самое неблагополучное в этом отношении АО "АрселорМиттал Темиртау", где смертельные аварии в миг могут уносят жизни почти полусотни горняков. И это не единственное производство, в котором случаются летальные исходы. При этом вопросы здесь имеются не только к владельцам предприятий, которые не желают добросовестно выполнять нормы безопасности труда. О том, какая роль и ответственность отведены государству в данном вопросе корреспонденту BaigeNews.kz рассказал эксперт по безопасности и охране труда Сапабек Кужемуратов.

Градообразующие предприятия в моногородах чаще всего являются единственным источником заработка для значительной части населения. Люди держатся за рабочие места, не смотря на вредные и опасные условия труда. Даже осознавая наличие рисков получить увечья или подорвать здоровье, они уповают на везение, выполняют свои должностные обязанности. Все упирается в финансовое и социальное положение сотрудников. За их спинами семьи и своя история – прекратить каждодневные испытания судьбы они не могут. В таких обстоятельствах в Казахстане живет внушительная часть работников. В стране с 2016 года действуют нормы, предусматривающие возможность заключения коллективных договоров, где должны прописываться права трудящихся. Тогда законодательство редактировалось с расчетом на консолидацию работников. Однако на практике данный институт не показал своей эффективности. Профсоюзные движения в части защиты и обеспечения безопасности рабочих мест также в полной мере, по всей видимости, не проявляются. Между тем работодатели, пользуясь ситуацией стараются экономить на вопросах охраны и безопасности. Мораторий на проверки и несовершенная система госконтроля в области безопасности труда также не способствуют улучшению условий работы.

При этом до недавнего времени, пока не погибли 46 шахтеров в шахте имени Костенко угольного департамента АМТ, работники во вредных производствах выходили на пенсию на общих основаниях, то есть с 63 лет. Теперь выход на заслуженный отдых для них устанавливается в возрасте 55 лет. Сотрудникам будет начисляться социальная выплата.

Эксперт Сапабек Кужемуратов отмечает, что де-юре, как оговаривается в Трудовом кодексе РК, промышленные предприятия, включая отрасль недропользования, должны внедрять у себя на производстве Системы управления охраной труда (СУОТ). Однако по факту о качественной СУОТ на предприятиях сегодня говорить не приходится.

"Но корень зла совсем в другом. У нас нет государственной политики по охране труда. Можно перерыть все нормативные правовые акты и не найти даже намёка на искомое, хотя в статье 15 Трудового кодекса прямо прописана Компетенция Правительства Республики Казахстан в области регулирования трудовых отношений. Так, согласно документу, оно должно разрабатывать основные направления и обеспечивать реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда", - говорит Сапабек Кужемуратов.

Согласно законодательству, должны определяться стандарты (СТ РК ISO 45001-2019) "Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья". Также необходимо вести политики в области безопасности труда и охраны здоровья, предотвращения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья работников, обеспечения безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест.

"Ничего этого в масштабе страны нет. Если государство не знает, как уберечь свой народ от травм и болезней на производстве, не хочет этим заниматься, то так и будем объявлять траурные даты в ближайшей перспективе. Государство самоустранилось от управления охраной здоровья и безопасностью труда, подведя под это обоснование в виде перехода на стандарты ОСЭР, который выразился во внедрении коллективных трудовых отношений, и существенно "оптимизировал" трудовое законодательство, искромсав в 2015 году Трудовой кодекс 2007 года", - сказал эксперт.

Ямочный ремонт с косметическим эффектом

При этом утверждать, что профильные министерства совсем ничего не делают тоже нельзя, отмечает он. Только эта работа больше похожа на "ямочный ремонт". Как подсчитали специалисты, за все время в Трудовой кодекс вносились разного рода изменения и дополнения 265 раз.

В стране принимаются Дорожные карты, Постановления, Концепция безопасности труда. Однако эти документы и акты не дают возможности проконтролировать исполнение по причине отсутствия целевых показателей во времени.

"Все намеченные меры при этом не требуют каких-либо существенных финансовых вложений. А, соответственно, сколько вложил, столько и получил. Лишь на "Научные и аналитические исследования в области безопасности и охраны труда, и внедрение их результатов" планировалось до 2025 года выделить 1 087 036 тысяч тенге. Да, наука должна внести свой вклад в вопросы совершенствования управления охраной здоровья и безопасностью труда работающих, но судя по результатам почти 20-летней деятельности Республиканского научно-исследовательского института по охране труда при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, это маловероятно", - полагает спикер.

Также он добавил, что абсолютное большинство мероприятий носит "косметический" характер.

Гибель нужно исключать, а не прогнозировать

Сапабек Кажимуратов остановился подробнее на Концепции безопасного труда до 2030 года. Эксперт заметил, что в том виде, в котором документ существует сегодня, он не соответствует положениям гарантированным Конституцией Республики Казахстан.

"Если же просчитать данные раздела 6 проекта КБТ-2030 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты", то в нем планируется (допускается), что за предстоящие 7 лет от несчастных случаев на производстве погибнут 1256 человек, а 16 092 работника получат травмы разной степени. Нужен ли нам такой расклад? Не похоже ли это на преднамеренное, уголовно наказуемое преступление? Надо ли на весь предстоящий период объявлять национальный траур? Почему же проект КБТ-2030 не нацелен на результат нулевого производственного травматизма по программе Международной ассоциации социального обеспечения "Vizion Zero" в какой-либо ближайшей перспективе? Ответ – пока это только в "Планах Правительства"", - отметил эксперт.

На проведение информационной кампании по присоединению предприятий республики к Программе "Vizion Zero" не заложено ни одной тиинки.

Из отчётов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК следует, что на настоящий момент к этой программе присоединились только 425 предприятий.

Цифра несопоставима мала по сравнению с количеством юридических лиц в стране. Их насчитывается, если верить официальной статистике, 529 411 единиц. В статусе Индивидуальных предпринимателей в Казахстане 1 774 249 организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 2 236 501 организаций.

В процентном соотношении, число предпринимателей, которые осознанно и ответственно подходят к вопросам безопасности и охраны труда, составляет всего - 0,009 %, отметил Сапабек Кужемуратов.

"Как оценку отношения к обсуждаемой проблеме социальных партнёров в цепочке "Правительство – Профсоюзы - Ассоциации работодателей" можно рассматривать протокольное решение Республиканской трёхсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений от "20" января 2022 года, утвердившей уже первый вариант КБТ-2030. Там цифры потерь были ещё жёстче. Вероятнее всего это решение было принято, чтобы уложиться в сроки разработки концепции, установленные ПП РК от 17 июня 2021 года № 419 (пункт 1-срок разработки 2021год). Торопились? Согласились с "неизбежными" потерями. И членам РТК всё равно что кто-то потеряет родных и близких?", - недоумевает спикер.

Накопившиеся проблемы решают старыми методами

По данным собеседника, разработчики Концепции безопасности труда до 2030 года предлагают в течение предстоящих 7 лет вывести на надлежащий уровень решение только организационных мер по охране труда и только лишь на государственном уровне. Это касается:

Разработки и внедрения средств мониторинга за состоянием условий труда на предприятиях (цифровая карта предприятий.);

Разработки инструментов снижения затрат предприятий на льготы и компенсации работникам за работу в неблагоприятных условиях труда;

Попытки возложить на страховые организации часть бремени финансовых затрат предприятий на мероприятия по обеспечению безопасных условий труда;

Реформирования системы статистического учёта состояния условий и охраны труда;

Пересмотра порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Подытоживая, он отмечает, что исполнение мероприятий, предлагаемых в Концепции по улучшению ситуации в области безопасности труда, сложно проконтролировать.

"Самый большой недостаток – это попытка решить накопившиеся проблемы старыми методами и средствами – администрирование через контроль и штрафы. Одновременно игнорируется роль и место самого работника в обеспечении безопасных и здоровых условий труда. А во главу угла надо ставить человека, и уже исходя из показателей состояния индивидуального здоровья, наличия и характеристик психосоциальных факторов и факторов производственной среды, оценивать профессиональные риски и управлять ими. Это трудно, но надо", - отметил эксперт.

Достоверной картины нет

В Трудовом кодексе РК тоже есть упущения отмечает эксперт. В нем плохо отрегулированы нормы и требования в области охраны труда. Раздел про безопасность и охрану труда занимает всего около 6% от всего объёма текста в документе. К тому же нормы прописаны декларативно, то есть в них очень мало конкретики в сравнении. Например, в разделе "Трудовые отношения" все прописано до мелочей: порядок увольнения, содержание трудового договора, порядок перевода работника на другое место, выборы представителей работников и так далее. Главы и статьи, касающиеся порядка расследования несчастных случаев и организации государственного контроля (инспекция труда) изложены довольно подробно.

"Вероятно, эти две нормы и есть суть охраны труда? Сложившийся дисбаланс разработчики пытаются компенсировать подзаконными актами - "правилами и порядками", которые тоже подвергаются нещадным пересмотрам и по сути не соответствуют предназначению", - говорит Сапабек Кажимуратов.

Один из таких документов – приказ главы Минздрава РК от 28 декабря, регламентирующий правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов на предмет условий труда.

"Всех работодателей постоянно интересовал один из вопросов - что такое "производственный объект"? Значит ли это что аттестацию условий труда не надо проводить на рабочих местах офисных работников? Для разумного человека ответ на этот вопрос ясен - надо, потому что на здоровье этих работников могут оказать воздействие вредные физические, химические и биологические факторы, не говоря уже о напряжённости труда и, пока игнорируемые законодательством страны, психосоциальные факторы", - поясняет спикер.

Но Минздрав и Миннацэкономики приняли совместный приказ, который по умолчанию указывает на необязательность проведения проверки условий труда на рабочих местах работников в сферах здравоохранения, образования и офисной деятельности, исключив норму из проверочных листов, по которым госинспекция труда проводит проверки хозяйствующих субъектов, отметил эксперт.

В результате государство не имеет достоверную картину о численности граждан, занятых в неблагоприятных, вредных и опасных для здоровья и жизни, условиях труда. Ежегодно во всех отчётах приводятся одни и те же цифры: 300-350 тыс. таких работников.

Собеседник задается вопросами – когда условия труда будут приведены в соответствие с человеческими? Есть ли намерения, прописанные в актах социального партнёрства или в государственных программах?

"Озвученные цифры – это только часть из 1,5 миллионов работников (в основном промышленных предприятий), чьи условия труда были оценены в соответствии с требованиями нормативных актов. Тогда вопрос: почему не оценены условия труда и находятся в неведении об угрозах для своего здоровья, оставшиеся 7 195 000 работников? Это работники бюджетной сферы, для которых губительным являются стрессы на работе (инсульты, инфаркты); предприниматели МСБ, испытывающие невероятные нагрузки в поисках кредитов для развития и, наконец, самозанятые граждане нашей страны, условия труда которых вообще не поддаются оценке (не разработаны методики. Как известно, управлять можно только тем, что "измеримо"", - подчеркивает эксперт.

Что можно сделать

Сапабек Кужемуратов озвучил несколько предложений по вопросам правового регулирования трудовых отношений в части безопасности и охраны труда.

Во-первых, по его мнению, нужно исключить из трудового законодательства две "самые аморальные, антисоциальные нормы". Речь идет о льготах и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда, а также о суммированном учёте рабочего времени. Они, на взгляд спикера, являются барьером для постановки эффективной системы управления охраной труда.

"Первая норма по сути узаконила мизерные доплаты работникам за потерю здоровья. Работодателя это устраивает, так как расходы на дополнительную оплату вычитаются из налогооблагаемого дохода. Улучшать условия труда и принимать какие-либо меры по сохранению жизни и поддержанию оптимального здоровья работников нет необходимости. К сожалению, это устраивает и самих работников, так как какая-никакая, но это добавка к зарплате. А то, что плохие условия труда ухудшают состояние здоровья, а чаще всего могут привести к травмированию, не придают значения. Уповают на волю Всевышнего", - говорит эксперт.

Вторая норма, по его словам, противоречит самому смыслу охраны труда. Нарушаются все мыслимые и немыслимые нормы по режиму рабочего времени и отдыха.

Второе предложение - передать экспертизу условий труда на рабочих местах государству.

"Парадокс заключается в том, что государство устанавливает нормативные требования по охране, а проконтролировать их исполнение не в состоянии. Деятельность конкурентной среды в виде специализированных организаций по аттестации производственных объектов неэффективна, некачественна", - отмечает Сапабек Кажимуратов.

В-третьих, эксперт говорит о необходимости передачи права расследования причин и обстоятельств несчастных случаев, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний работников в правоохранительные органы. "По сути, причинение вреда жизни и здоровью человека, пусть и по неосторожности, в зависимости от его тяжести является уголовным преступлением или проступком. Повысится объективность расследования, будет меньше случаев сокрытия инцидентов", - поясняет он.

В-четвертых, в Казахстане требуется разработать новый закон. К примеру, закон РК "Об управлении охраной труда и благополучием работников". В нем нужно чётко и ясно прописать весь алгоритм организации охраны труда на предприятиях.

"Известно, что сложившийся менталитет населения, особенно у работодателей, диктует исполнять только те нормы законодательства, которые чётко и ясно прописаны в НПА", - констатирует эксперт.

В-пятых, имеется необходимость в дополнении Закона Республики Казахстан "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях" минимальным социальным стандартом "Условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены".

"Этим запускается механизм реализации конституционного права человека на достойный труд. Создание оптимальных и допустимых условий труда на рабочих местах, управление охраной здоровья и безопасностью труда работников становится обязательным. Человеческие условия труда в отраслях производства, априори опасных и вредных (металлургическая, добыча и переработка полезных ископаемых и другое), можно создавать усилением организационно-технических мер", - говорит собеседник.

Госинспекторы освобождены от ответственности

Система контроля за производственной безопасностью и охраной труда в стране не эффективна. Причин этому много, но основная заключается в том, что архитектура системы государственного контроля, мягко говоря, требует корректировки.

"От имени государства контроль за состоянием охраны труда осуществляют государственные инспекторы труда. На настоящий момент идут согласования о возврате их из подведомственности акиматов в лоно Министерства труда и социальной защиты населения РК. Вряд ли это повысит эффективность их работы, так как существуют иные барьеры в виде мораториев на проверки, искусственно-усложненной процедуры назначения и проведения проверок, ограничения области контроля рамками проверочных листов. И всех это устраивает. Государство делает вид что инфраструктура контроля выстроена, а инспекторы, ссылаясь на вышеприведённые барьеры, особой активности не проявляют и не обеспокоены состоянием условий труда и его охраны на курируемых предприятиях. Трудовым кодексом не установлены меры ответственности инспекторов, то есть оценить их работу практически невозможно. Из системы контроля выключены местные исполнительные органы. Никаких конкретных обязательств", - поясняет эксперт.

Общественный контроль за состоянием охраны труда тоже на сегодня оставляет желать лучшего. Но его можно вывести на надлежащий уровень только с появлением реального социального партнёрства в стране, регионах, отраслях и, конечно, на предприятиях. Это возможно только того, когда прорежется взрослый голос у профсоюзов, когда многочисленные ассоциации работодателей во главе с Национальной палатой предпринимателей перейдут от теорий и деклараций в области "развития человеческого капитала" к практической реализации программ развития уровней благополучия работников и социальной ответственности бизнеса.

"Но я считаю, что какую-бы систему контроля высочайшего класса мы не построили, без поворота к человеку, работнику, без учёта "человеческого фактора" в обеспечении безопасности и охраны труда, мы так и останемся в роли статистов, наблюдателей. Работник должен быть вовлечён в управление охраной здоровья и безопасностью труда, а это возможно только при условии соблюдения интересов сторон трудового договора. Следуя норме ст.24 Конституции Республики Казахстан каждому работнику должны быть созданы условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены", - отмечает эксперт.

К примеру, государственный инспектор труда при проведении контроля на предприятии в первую очередь должен убедиться в оптимальном состоянии здоровья каждого работника, установить источники психосоциальных факторов, негативно влияющих на благополучие работников, а уже далее – инструктажи и так далее.