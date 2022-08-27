"У меня в сумке бомба": мужчину задержали на ЖД вокзале Мангистау

Фото: polisia.kz

Житель Атырау пришёл в комнату полиции ЖД вокзала и сообщил о бомбе в его сумке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 августа в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Мангистау сообщили о том, что в комнату полиции ЖД вокзала станции Мангистау пришёл неизвестный и заявил, что в его сумке лежит взрывное устройство.

"По данному факту был задержан 49-летний житель Атырауской области. На место выехало руководство линейного отдела полиции и дежурные прокуроры. Для оцепления задействовали личный состав полиции. Из здания железнодорожного вокзала эвакуировали 37 человек, оцепили территорию железнодорожного вокзала, сотрудники полиции также блокировали автодороги. В ходе осмотра территории и сумки никаких взрывчатых веществ не найдено", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК — "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Отметим, что в последнее время случаи сообщений о взрывных устройствах в Казахстане участились. Люди регулярно звонят и присылают письма по электронной почте, сообщая о "минировании" зданий больниц, судов, трц, аэропортов. В Павлодаре и Петропавловске недавно сообщали об угрозе взрыва сразу всех зданий городских судов. Казахстанцев даже не останавливает тот факт, что за ложное сообщение об угрозе взрыва в стране предусмотрена уголовная ответственность. Она предусматривает штраф до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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