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Здания судов "заминировали" в Актобе
В Актобе “заминировали” здания судов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После тщательной проверки взрывные устройства не обнаружены.
"Утром 24 августа на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Подобное сообщения поступили СМУС Актюбинской области, в суд города Актобе, в специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города Актобе", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
На места происшествия прибыли все силы экстренного реагирования, работали саперы. Взрывные устройства не обнаружены.
По всем фактам проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК.
Полицейские напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 273 УК РК.
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