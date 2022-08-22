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  • Две больницы "заминировали" в Алматы. Пациентов эвакуировали
exk.kz Сегодня, 11:07
495
Фото: exk.kz

Две больницы "заминировали" в Алматы. Пациентов эвакуировали

В Алматы сейчас ищут взрывные устройства в двух больницах, передает BaigNews.kz. Утром поступило сообщение о минировании медицинских учреждений. Информацию подтвердили в полиции. 

"В настоящее время оперативно-экстренные службы города проверяют информацию о якобы заминировании двух медицинских учреждений на территории города Алматы. В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и медицинского персонала и отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные, подразделения, так же работают на месте", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы. 

В социальных сетях сообщают, что речь идет о горбольнице №4 и больнице скорой неотложной помощи Алматы.

zhest_kz_official
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#лжетерроризм #Алматы
Сегодня, 11:07
495
Журналист

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