Две больницы "заминировали" в Алматы. Пациентов эвакуировали

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В Алматы сейчас ищут взрывные устройства в двух больницах, передает BaigNews.kz. Утром поступило сообщение о минировании медицинских учреждений. Информацию подтвердили в полиции.

"В настоящее время оперативно-экстренные службы города проверяют информацию о якобы заминировании двух медицинских учреждений на территории города Алматы. В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и медицинского персонала и отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные, подразделения, так же работают на месте", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В социальных сетях сообщают, что речь идет о горбольнице №4 и больнице скорой неотложной помощи Алматы.