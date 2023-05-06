Тысяча столичных школьников и студентов примет участие в забеге в честь Дня Победы

Фото: МТРК "Мир"

Утром 9 мая в столичном Триатлон парке состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около тысячи школьников и студентов средних и высших учебных заведений.

Участникам эстафеты предстоит преодолеть дистанцию 2 200 метров, состоящую из 10 этапов. Они будут стартовать и финишировать в Триатлон парке.

Мероприятие организовано управлением физической культуры и спорта акимата Астаны.

"Целью эстафеты станет реализация Послания Президента РК народу Казахстана, а также пропаганда здорового образа жизни, оказание уважения ветеранам Великой Отечественной войны и развитие массовых спортивных мероприятий среди школьников и студентов", — отмечают организаторы.

Массовое мероприятие проводится традиционно каждый год и собирает всё больше участников.

Победители, занявшие призовые места в соревнованиях, награждаются медалями, командными кубками и дипломами.