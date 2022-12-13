Туши сайгаков обнаружили в реке в ЗКО

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Тушки сайгаков обнаружили в реке Сарыозен в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Произошло это между сёлами Коктерек и Жулдыз Казталовского района. Больше 20 голов краснокнижных животных погибли и примёрзли к воде. Сельчане опасаются, что весной туши степных антилоп могут стать источником опасных заболеваний.

Сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома их уже извлекли. По словам специалистов, сайгаки пришли на водопой. Но ранние в этом году морозы сковали льдом водоёмы. Видимо, провалившись под лёд, выбраться животные уже не смогли.