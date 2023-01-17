Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана

Состоялось совместное заседание РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" и депутатов Туркестанского областного маслихата по поддержке и реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

С докладами выступили председатель РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" Тулеубек Мукашев, исполняющий обязанности акима области Арман Жетписбай и председатель постоянной комиссии Туркестанского областного маслихата по вопросам аграрной сферы, земельных отношений и природопользования Нуралы Абишов.

Спикеры проинформировали о работе, проводимой по реализации предвыборной программы президента в регионе. Мукашев особо отметил роль депутатов в развитии территории.

"Многие из нас ездили в европейские страны, города, сельские насёленные пункты. Невозможно не удивиться их благополучию, эффективной работе всех объектов социальной инфраструктуры. С 60-х годов прошлого века вся работа по строительству и вводу в эксплуатацию, благоустройству объектов социальной инфраструктуры в этих европейских городах и сёлах ведется под руководством представительных органов местного самоуправления. В целом политика страны ведётся на местах с активным участием опытных депутатов", - сказал председатель РОО.

Он отметил, что все депутаты маслихата должны понимать, какие ответственные и сложные задачи стоят перед ними.