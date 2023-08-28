Туристка пропала во время дайвинга в Египте
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Россиянка, мать четверых детей пропала во время дайвинга недалеко от Хургады в Египте. Женщину ищут с 25 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Al-Masry al-Youm.
СМИ пишет о том, что поисково-спасательные службы, ряд морских катеров и водолазы продолжают поиски иностранки, исчезнувшей во время погружения возле острова Гифтун.
Иностранка входила в команду из 27 профессиональных дайверов и погружалась вместе с мужем.
"Предварительное расследование показало, что женщина имеет российское гражданство, она превысила международно разрешенную глубину в Хургаде", - сказано в сообщении.
Хасан Фуад, эксперт по дайвингу и глава Ассоциации морских спасателей в Хургаде, подтвердил, что пропавшая туристка участвовала в 10-дневном круизе. В последний день поездки она отправилась в район за островами к югу от Хургады.
"Двое туристов, мужчина и его жена, превысили международно разрешённую глубину, компьютер зафиксировал спуск мужа на глубину 110 метров. Пока никаких следов жены нашли. Компетентные органы уведомлены о происшествии", - пишет издание.
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