Туристка пропала во время дайвинга в Египте

Россиянка, мать четверых детей пропала во время дайвинга недалеко от Хургады в Египте. Женщину ищут с 25 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Al-Masry al-Youm.

СМИ пишет о том, что поисково-спасательные службы, ряд морских катеров и водолазы продолжают поиски иностранки, исчезнувшей во время погружения возле острова Гифтун.

Иностранка входила в команду из 27 профессиональных дайверов и погружалась вместе с мужем.

"Предварительное расследование показало, что женщина имеет российское гражданство, она превысила международно разрешенную глубину в Хургаде", - сказано в сообщении.

Хасан Фуад, эксперт по дайвингу и глава Ассоциации морских спасателей в Хургаде, подтвердил, что пропавшая туристка участвовала в 10-дневном круизе. В последний день поездки она отправилась в район за островами к югу от Хургады.