Туриста с травмой позвоночника эвакуировали на вертолете в Алматинской области

Мужчина упал с квадроцикла в Тургенском ущелье Алматинской области и повредил позвоночник, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСЧ РК.

"Несчастный случай произошел на одной из зон отдыха. Направившись к месту происшествия, спасатели МСЧ эвакуировали пострадавшего на вертолете АО "Казавиаспас", - ссообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф.