Туриста с травмой позвоночника эвакуировали на вертолете в Алматинской области
Сегодня, 00:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
236Фото: МЧС РК
Мужчина упал с квадроцикла в Тургенском ущелье Алматинской области и повредил позвоночник, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСЧ РК.
"Несчастный случай произошел на одной из зон отдыха. Направившись к месту происшествия, спасатели МСЧ эвакуировали пострадавшего на вертолете АО "Казавиаспас", - ссообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.
Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф.
Видео: МЧС РК