  • 9 Мая, 06:49
  • BAIGENEWS

Туриста с травмой позвоночника эвакуировали на вертолете в Алматинской области

Сегодня, 00:25
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: МЧС РК

Мужчина упал с квадроцикла в Тургенском ущелье Алматинской области и повредил позвоночник, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСЧ РК.

"Несчастный случай произошел на одной из зон отдыха. Направившись к месту происшествия, спасатели МСЧ эвакуировали пострадавшего на вертолете АО "Казавиаспас", - ссообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф.

Видео: МЧС РК
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