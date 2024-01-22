Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в Павлодаре

Пилотный проект по цифровой прослеживаемости животноводческой продукции презентовали заместителю премьер-министра РК Серику Жумангарину в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что в рамках пилота апробируются два цифровых процесса: "от государственной границы – до пункта назначения" и "от рождения – до продукции".

Отмечается, что на прилавках уже можно купить мясо и через QR-код узнать информацию о происхождении мяса.

Сообщается также, что принцип действия процесса "госграница – пункт назначения": при прибытии на ветеринарный контрольный пост Шарбакты груз с мясом, молоком или другой животноводческой продукцией с пунктом назначения Алматы проходит ветеринарный надзор. Госветинспектор вносит сведения в информационную систему, формирует акты досмотра с QR-кодом, подтверждающим легитимность ветеринарного сертификата, и направляет уведомление территориальным инспекциям о прохождении подконтрольного груза до его места назначения.

"Если при проведении ветеринарного надзора провели отбор проб, в лабораторию отправляется соответствующее уведомление. Машина с грузом после отбора движется дальше, не дожидаясь результатов экспертизы, которые могут прийти через несколько дней. Результат лабораторного исследования будет содержаться при сканировании QR-кода в акте отбора. Если в пробах находят отклонения от норм, вводятся ограничения на реализацию", — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Также сообщается, что процесс "от рождения – до продукции" оцифровывает весь функционал ветеринарно-санитарной экспертизы: от убоя животного и проведения экспертизы до реализации на рынке. Он также включает выдачу справок необходимых форм, проведение экспертизы и формирование QR-кода в местах реализации.

Отмечается, что пилотный проект продлится до 31 марта 2024 года.