Цены на жильё выросли в Казахстане

Бюро нацстатистики опубликовало данные об изменении цен на рынке жилья в Казахстане в марте. В годом выражении стоимость первичного жилья повысилась на 1,3 процента, вторичного – снизилась на 2,3 процента, арендная плата за благоустроенные квартиры выросла на 2,3 процента, передаёт BaigeNews.kz.

В региональном разрезе цены на новое жилье в годовом выражении значительно выросли в Актобе - на 8,9 процента и Кызылорде – на 7,1 процента.

Значительно изменились цены на вторичном рынке в Атырау (+10,8 процента), Талдыкоргане (+8,8 процента). По аренде жилья – в Караганде (23 процента), Жезказгане (22,4 процента), Атырау и Талдыкоргане (по 21 проценту).

В марте в Казахстане зарегистрировали 26 389 сделок купли-продажи жилья. Из них 5 574 по индивидуальным домам и 20 815 по квартирам.

По сравнению с февралём количество сделок уменьшилось на 13,6 процента.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются Алматы (5 191 – 19,7 процента) и Астана (5 012 – 19 процентов), а также Карагандинская область (2 071 – 7,8 процента).

Лидерами в продажах стали однокомнатные квартиры, в марте по ним оформлено 8 067 сделок.