Цены на жильё упали за месяц в Алматы

Почти на 3% подешевела аренда жилья в Алматы за месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

В Алматы в феврале зарегистрировано 6 434 сделок по купле-продаже жилья.

"Несмотря на то, что южный мегаполис остается лидером по количеству сделок среди регионов, по сравнению с январем здесь наблюдался самый наибольший спад – на 22%. Всего в Алматы совершено 477 сделок по индивидуальным домам и 5 957 сделок по квартирам. Среди квартир больше всего переоформлены 1-комнатные квартиры – 2 822 сделки", - говорится в сообщении.

В ценовом сегменте квадратный метр жилья в Алматы за месяц подешевел следующим образом:



Первичный рынок – на 1,4%;

Вторичный рынок – на 0,4%;

Аренда – на 2,9%.