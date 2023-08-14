Цену на дизельное топливо снизили для казахстанских фермеров
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
111Фото: bizmedia.kz
Для проведения осенне-полевых работ АО НК "КазМунайГаз" снизил стоимость дизельного топлива до 238 тг/литр c учетом доставки до регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.
"С учетом маржи региональных топливных операторов, рекомендованной министерством энергетики РК на уровне 12 тг/литр, предельная стоимость "льготного" дизтоплива не должна превышать 250 тг/литр. Это на 45 тг дешевле его рыночной стоимости (295 тг/литр)", - говорится в сообщении.
Всего графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами предусмотрены поставки 426 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.
При этом в июле месяце на нужды СХТП уже поставлено 90 тыс. тонн дизельного топлива.
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