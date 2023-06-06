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Целовал и заставлял трогать половой орган - друг бабушки развращал её внучек в Туркестане
В Туркестанской области осудили мужчину, обвинённого в развращении малолетних, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что 65-летний мужчина, заглянул в гости к знакомой на чай. После прошёл в гостиную, где играли внучки потерпевшей. На тот момент им было 10, 8 и 5 лет.
"У подсудимого появилась мысль совершить развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетних. Данное правонарушение согласно с части 3 статьи 124 УК РК квалифицируется как особо тяжкой категории. Мать детей о случившемся узнала после того, как средняя из дочерей отказалась от ужина, потому что у нее болел язык. А две другие дочери, находившиеся рядом, подтвердили происшествие и указали на то, что в отношении них подсудимым совершены те же действия", - сообщили в суде.
Вина мужчины доказана заключениями экспертизы, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия.
Прокурор просил признать подсудимого У. виновным по части 4 статьи 124 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.
При назначении наказания суд отнёс к смягчающим уголовную ответственность обстоятельствам признание вины. В итоге пенсионера признали виновным и отправили в колонию на 15 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В суде уточнили, что подсудимый "целовал детей с языком, заставлял взять в руки половой орган и сам трогал половые органы детей".
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