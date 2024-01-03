Трубы на 5 млн тенге украли у предпринимателя в Кызылординской области
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
91Фото: polisia.kz
Подозреваемых в краже газовых труб задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Шиелийского района с заявлением обратился представитель ТОО. Он сообщил о хищении 54 единиц трехмётровых газовых труб. Причиненный материальный ущерб составил более пяти миллионов тенге.
Задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители района.
Похищенные трубы изъяты.
По факту согласно части 3 статьи 188 УК РК - “Кража” проводится досудебное расследование.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным фактам краж на территории области.
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