Троим роженицам помогли полицейские на трассе в Атырауской области

Полицейские помогли появиться на свет троим малышам в Атырауской области. Беременные женщины застряли на трассах в непогоду. В роддома их доставили стражи порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все истории произошли в выходные, когда наступили сильные морозы.

На трассе Актобе-Атырау-Астрахань вышел из строя автомобиль, везший беременную. К патрульным полицейским Асланбеку Бейсембаеву, Нурлыбеку Бакытжанову и Турару Кибашу обратился водитель Honda и попросил помочь в экстренном порядке доставить жену в областной родильный дом.

Сотрудники полиции благополучно довезли женщину до врачей.

После на трассе Атырау-Уральск к инспекторам патрульной полиции Алмасу Бейсенгалиеву и Жангельды Оспанову обратилась за помощью медсестра. Машина "скорой" сломалась, а роженицу нужно было везти в роддом. Стражи порядка оперативно отреагировали и на служебном автомобиле забрали роженицу.

Ещё один факт зафиксирован в выходные на той же трассе. Семья обратилась за помощью к полицейским Бердибеку Хабибуллаеву и Жангельды Оспанову. Патрульные успели довезти женщину со схватками в родильный дом.

У одной из рожениц родился мальчик, а других – девочки.