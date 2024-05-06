Трое детей пострадали на аттракционе в России

В городе Ейск в Краснодарском крае дети получили травмы во время катания на аттракционе, передаёт BaigeNews со ссылкой на НТВ.

Инцидент произошел в парке Поддубного. После запуска карусели "Лавица" на ее сидениях неожиданно отказали удерживающие устройства.

Находившиеся на аттракционе дети едва не вылетели со своих мест.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших. Отмечается, что дети получили ушибы.