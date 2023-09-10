Трибунал над президентом и премьером пообещала устроить оппозиция в Польше

Крупнейшая польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" обещает привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на будущих парламентских выборах, говорится в ее предвыборной программе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно с парламентскими выборами в стране пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.

Один из пунктов представленной в субботу предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость").

"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", - говорится в предвыборной программе Гражданской платформе.

Кроме того, оппозиция обещает направить заявления в "деполитизированную прокуратуру" с требованием привлечь к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления различных чиновников и руководителей, в том числе председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка.