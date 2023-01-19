Три теракта предотвратили за год в Казахстане

Ермек Сагимбаев доложил, что в истёкшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз.

На стадии подготовки предотвращены три теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.

Глава государства проинформирован о том, что совместно с правоохранительными органами существенно оздоровлена криминогенная ситуация. Нейтрализованы 15 особо опасных организованных преступных группировок, задержаны 56 их лидеров и активных участников. Из незаконного оборота изъято более 1 100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого похищена во время январских событий.

Проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков. Нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов. Ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.

Реализован комплекс мер по укреплению системы защиты государственных секретов. Техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 миллиона кибер- и 2 954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

Задержано 15 603 нарушителя государственной границы. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 миллиарда тенге.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.