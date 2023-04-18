Три призывника скрыли свои болезни, чтобы попасть в армию в 2022 году

Фото: gov.kz

Три казахстанских призывника скрыли свои заболевания, препятствующие воинской службе, от призывной медицинской комиссии в 2022 году. Об этом на заседании Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности рассказал вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минздрава, в 2022 году медицинскую призывную комиссию прошли 131 тысяча пациентов.

"Из них 80 процентов были признаны годными, 14 процентов — негодные. Временно непригодные — 7500 людей, это пять процентов. Но мы их прооперировали, пролечили", — сказал Вячеслав Дудник.

Также он рассказал о 34 случаях, когда призывники с заболеваниями попадали в армию.

"Все случаи разобраны. Каждый случай воспринимается как ЧП. Было три случая преднамеренного сокрытия диагноза, то есть человек, проходящий медкомиссию, хотел служить в армии, и он свой диагноз скрыл. Во время прохождения службы, по всей видимости, вышло обострение этого заболевания или осложнение, и его комиссовали. Пять случаев из 34 — это трудность диагностики самого заболевания, скрытое его течение или редко встречающееся заболевание", — отметил вице-министр.

В остальных случаях это были ошибки работы врачей районной поликлиники, добавил он.