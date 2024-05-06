Три компании направят 28 млрд тенге на строительство и покупку жилья пострадавшим от паводков

Вице-премьер Канат Бозумбаев, председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, первый заместитель гендиректора АО "Верный Капитал" Даурен Утемуратов и генеральный директор АО "ТНК "Казхром" Сергей Прокопьев посетили Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима региона Асхата Шахарова, ситуация в области стабилизировалась, уровень воды в реках идёт на спад. В Иргизском, Мугалжарском, Темирском, Уилском, Кобдинском, Айтекебийском районах и Актобе пока сохраняется режим ЧС местного масштаба.

Всего от стихии пострадало 4 600 жилищ. Обследовано свыше тысячи домов и дач, из них 641 объект не подлежит ремонту.

Холдинг BI Group приступает к строительству порядка 40 домов в Мугалжарском и Айтекебийском районах. Также компания выкупит для оставшихся без жилья 34 квартиры в Актобе. Работы планируют завершить в середине августа, до начала холодов. На эти цели компания выделила два миллиарда тенге.

"Всего на борьбу с последствиями паводков мы направляем пять миллиардов тенге, из них два миллиарда – в Актюбинскую область", — рассказал Айдын Рахимбаев.

Строительство ещё 150 домов в Кобдинском районе, а также покупку 269 квартир и домов в Актобе и районах области профинансирует частный фонд Болата Утемуратова, основателя компании "Верный Капитал".

"В общей сложности на Актюбинскую область будет выделено 11,5 миллиарда тенге. На прошлой неделе начался выкуп новых домов в селе Темирбека Жургенова в Айтекебийском районе. Первые пять домов уже переданы пострадавшим. На этой неделе планируется передать ещё 15 домов", — рассказал Даурен Утемуратов.

Группа компаний ERG выделит на регион порядка 15 миллиардов тенге.

"Все предприятия ERG оказывают посильную помощь для ликвидации последствий паводков. Акционерами выделено порядка 40 миллиардов тенге. В Актюбинской области наши компании с первых дней паводка активно взаимодействуют с местными исполнительными органами. Мы выделяем технику, также активно помогает наше волонтёрское движение", — сообщил Сергей Прокопьев.

Вице-премьер Канат Бозумбаев во время встречи с населением подробно рассказал о ситуации в регионе, возмещении ущерба и восстановлении жилья.

Оперативная единовременная помощь в размере 100 МРП была оказана 2 700 семьям на общую сумму 877 миллионов тенге. В рамках возмещения утраченного либо испорченного имущества 344 семьям выплачено 600 миллионов тенге. Остальным пострадавшим средства будут полностью выплачены в ближайшее время.

"На устранение ущерба, нанесённого паводками, в местном бюджете предусмотрено 7,8 миллиарда тенге. Однако кроме жилищного фонда, нам предстоит отремонтировать 136 километров дорог, 15 мостов, 23 социальных объекта. На призыв о помощи откликнулись крупные предприниматели. Три компании мы закрепим за Актюбинской областью. Вместе BI Group, "Верный Капитал" и "Казхром" направляют в регион более 28 миллиардов тенге. Эти средства пойдут на строительство и покупку жилья, восстановление инфраструктуры. Для возведения жилья акиматом определены 26 подрядчиков, уже идёт строительство 63 домов", - сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

Ещё 1,5 миллиарда тенге на строительство 54 домов в Иргизском районе будет перечислено из фонда "Қазақстан халқына".