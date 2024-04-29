Треть военнослужащих возвращается из пострадавших от наводнения регионов

Часть личного состава и военной техники Вооружённых сил РК, задействованная в зоне паводков, возвращается в пункты постоянной дислокации из Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В минувшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано 2 193 военнослужащих.

В Атырауской области проводились берегоукрепительные работы на реке Жайык. Военнослужащие очистили два километра набережной в Кульсары. Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию территории центрального кладбища, средней образовательной школы №15 и площадок со стоячей водой. Аналогичные работы осуществлялись в Актобе.

Военные инженеры поддерживали водное сообщение с помощью паромной переправы на реках Ойыл в Актюбинской и Есиль – в Северо-Казахстанской областях.

В Петропавловске солдаты разгрузили гуманитарную помощь для жителей областного центра, населённых пунктов Бесколь и Смирново.

В посёлке Заречный Есильского района Акмолинской области военнослужащие выполняли задачи по обеспечению электричеством здания акимата, водонасосной станции, столовой и пекарни.

Во взаимодействии с местными органами здравоохранения специалисты санитарно-эпидемиологического центра Вооружённых сил задействованы в мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний. Они осуществляют контроль за размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслуживанием личного состава.

Всего в период с 27 марта по 29 апреля в противопаводковых мероприятиях от Вооружённых сил было задействовано более 6 тысяч военнослужащих, 255 единиц автомобильной техники, 12 вертолётов, 5 военно-транспортных самолетов и 3 БПЛА. Эвакуировано 3 475 местных жителей, перевезено – 1 770 человек и более 233 тонн груза. Заготовлено и уложено более 2,1 миллиона мешкотары.