"Треть ТЭЦ отработало более полувека" - Токаев об изношенности теплосетей в стране

Фото: Telegram-канал БОРТ №1

Средний износ ТЭЦ по стране достиг 66 процентов, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80 процентов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил президент на расширенном заседании Правительства РК.

"Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены. Я неоднократно поручал Правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на Правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности", - подчеркнул президент.

Затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом.

"Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно он остановился на ответственности собственника ТЭЦ и сетей.

"Предложение продать государству за один тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90 процентов, нуждается в экспертизе. Этот объект должен пройти независимую проверку. Может ли государство эффективно управлять полностью изношенным центром, прежде всего, необходимо изучить это. Необходимо 50 процентов предприятия поручить собственнику провести капитальный ремонт теплоэлектроцентрали", - добавил глава государства.

Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки после того как в квартирах горожан остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому Глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС. В ремонтно-восстановительных работах задействованы более 800 человек.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.