Треснувший мост перекроют в Астане с 13 января

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Мост по шоссе Алаш ("горбатый") перекроют в Астане с 13 января для технического обследования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Закрыта для движения будет левая сторона путепровода (со стороны улицы Валиханова). Мероприятие согласовано с Управлением административной полиции.

"По левой стороне моста, которую ранее не ремонтировали, образовалась частичная деформация асфальтобетонного покрытия на деформационном шве. В связи с этим с 13 января будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по левой стороне путепровода. Движение машин будет перенаправлено по правой стороне (в обе стороны)", - сообщили в акимате столицы.

Ранее мост признали аварийным. Правую сторону путепровода ремонтировали, движение по ней открыли летом 2022 года.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось о том, что швы на отремонтированном недавно мосту расходятся.