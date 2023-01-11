Швы расходятся на отремонтированном недавно мосту в Астане

Фото: instagram.com/astanovka98

На "горбатом" мосту в Астане снова расходятся швы. Видео с путепровода распространяют в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Мост на шоссе Алаш недавно открыли после долгого ремонта.

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В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прокомментировали случившееся.

"Мост по шоссе Алаш ("горбатый мост") ранее был признан аварийным. В связи с этим правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по ней открыли летом 2022 года. Частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился. Участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что планировали начать ремонт моста с наступлением сезона дорожно-строительных работ. Но раз повреждение произошло раньше, движение по левой стороне путепровода в ближайшее время перекроют.