Тренера осудили за распространение наркотиков в Акмолинской области

Тренера по лыжному спорту ДЮСШ Аршалынского района осудили за распространение наркотиков. Его задержали при перевозке запрещённых веществ из Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

При обыске машины в багажнике полицейские обнаружили четыре пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов.

"Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей реализации. Вина доказана: протоколом обыска его машины, заключениями экспертов, протоколом осмотра сотового телефона с зафиксированными звонками, записями видеокамер, показаниями свидетелей, которые регулярно приобретали у Ш. наркотическое средство для личного пользования", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей у подсудимого.

Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотики уничтожены.