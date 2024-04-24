Тренера осудили за распространение наркотиков в Акмолинской области
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Тренера по лыжному спорту ДЮСШ Аршалынского района осудили за распространение наркотиков. Его задержали при перевозке запрещённых веществ из Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
При обыске машины в багажнике полицейские обнаружили четыре пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов.
"Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей реализации. Вина доказана: протоколом обыска его машины, заключениями экспертов, протоколом осмотра сотового телефона с зафиксированными звонками, записями видеокамер, показаниями свидетелей, которые регулярно приобретали у Ш. наркотическое средство для личного пользования", - сообщили в суде.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей у подсудимого.
Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотики уничтожены.
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