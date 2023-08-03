Требовавший взятку 1 миллион долларов за контракт недропользования подстрекатель предан суду
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Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передаёт BaigeNews.kz.
Он обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме один миллион долларов путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области.
Обвиняемый предан суду.
Согласно положениям статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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