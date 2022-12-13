Трассу перекрыли в ВКО из-за бурана

Фото: pixabay.com

Движение транспорта ограничили по одной из трасс в Восточно-Казахстанской области из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, буран, сильный ветер) с 18:45 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Семей" с 10 по 154 километры - участок от села Герасимовка до поворота на поселок Шульбинск", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".