Трансграничный железнодорожный круиз стартовал из Казахстана

До конца года будут организованы еще 4 подобных тура с иностранными туристами, ближайший из которых состоится в октябре

Вчера, 3 сентября с ж/д вокзала Алматы-2 стартовал трансграничный туристский поезд "Orient Silk Road Express", организованный немецкой компанией "Lernidee Trains and Cruises" и казахстанским туроператором "Туран Азия" совместно с АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "НК "Kazakh Tourism", туристы из 14 стран (Великобритания, США, Испания, Малайзия, Италия, Голландия, Франция, Швеция, Швейцария, Германия, Австрия, Норвегия, Бельгия и Австралия) отправились в круиз продолжительностью две недели с посещением основных достопримечательностей вдоль Шелкового пути в городах Алматы, Туркестан, Бишкек, Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент.

По программе, днем пассажиры круизного поезда осматривают достопримечательности, а ночью – едут от одного пункта путешествия до другого.

Отметим, что традиционный старт турпоезда с города Алматы символичен, так как Казахстан стал первым партнером проекта еще в 1994 году.

Добавим, что Lernidee Trains and Cruises обсуждает совместно с АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и АО "НК "Kazakh Tourism" запуск подобного круизного поезда отдельно внутри Казахстана, например по самому длительному маршруту Алматы – Мангистау.