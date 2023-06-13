Топ проблем у казахстанцев за рубежом назвали в МИД

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с активным трудоустройством казахстанцев в другие страны. Он отметил, что каждый день в ведомство поступают обращения от соотечественников с просьбами о помощи, передает BaigeNews.kz.

Первая и наиболее частая проблема, с которой обращаются казахстанцы: нечеловеческие условия труда. Обещанное работодателем часто далеко от реальности.

"Насмотрятся социальных сетей и телевизор, думают, что там всё легко и просто. Мы же знаем, в каких сложных условиях они там живут. Они обращаются, когда им совсем тяжело, приходят в посольство и просят о помощи. Хотят вернуться домой. Каждый день мы решаем эти вопросы. Гонятся за красивой и богатой жизнью, приезжают, а их там никто не ждёт. Наберут кредиты и убегают. Мы сразу же реагируем на эти запросы и оказываем посильную помощь", - пояснил представитель ведомства.

Кроме того, наши соотечественники нередко остаются без документов. Их отбирают работодатели, но не учитывают, что в посольстве Казахстана гражданам всегда окажут помощь.

"Бывает и такое, что у казахстанцев отбирают документы, мы связываемся с родственниками, сразу помогаем с восстановлением документов, чтобы человек мог вернуться домой", - рассказал Смадияров.

Также в МИД РК отметили, что из-за отсутствия юридической подкованности казахстанцы сталкиваются с обманом в заработной плате.

"Часто не проверяют контракты на юридическую силу, компании и работодателей. Это становится причиной того, что заработную плату выдают не ту, что обещали. Мы настоятельно рекомендуем проверять у юристов договоры, которые вы подписываете и деятельность компаний, с которыми вы сотрудничаете", - пояснил он.

Также представитель МИД отметил, что бывают и случаи пропажи людей. Связано ли это с тем, что человек перестаёт выходить на связь с родственниками, или попал в беду, властям не всегда удается установить.