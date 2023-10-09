ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" начисляло премии несуществующим сотрудникам

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"" начисляло премии 742 несуществующим сотрудникам на общую сумму более 10 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, транспортными прокурорами в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявлены факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге.

По его словам, акмолинский филиал перечислял деньги пенсионерке напротяжение семи лет после её смерти. Руководитель кадрового подразделения кагагандинского филиала внёс своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников, и пять лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму более одного миллиона тенге.

По актам прокурорского надзора принимаются меры по возврату незаконно выплаченных сумм, назначены аудиторские проверки, начато досудебное расследование.



