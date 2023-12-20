ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" оштрафованы на 10,7 млрд тенге

Атырауские прокуроры установили факты превышения квоты парниковых газов, а также осуществления эмиссии без экологического разрешения, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

В Атырауской области прокуроры провели анализ на предмет соблюдения требований экологического законодательства субъектами природопользования.

"В рамках анализа установлены факты превышения квоты парниковых газов, а также осуществления эмиссии без экологического разрешения, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель. По результатам внесенных актов прокурорского надзора ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что обе компании признаны судом виновными, с них будет взыскан штраф в общей сумме - 10,7 миллиарда тенге.