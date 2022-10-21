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Только четверть жертв бытового насилия обращается в полицию - эксперт
При этом частыми свидетелями бытового насилия становятся дети. Их число может достигать одного миллиона.
Завершено большое совместное исследование казахстанских и иностранных специалистов "Анализ и оценка затрат на борьбу с бытовым насилием в Казахстане". На презентации его предварительных результатов выступили специалисты Фонда имени Фридриха Эберта, ОЮЛ "Союз кризисных центров" и Общественного фонда "Zertteu Research Institute", передает корреспондент BaigeNews.
Статистика, озвученная экспертами, удручающая. Так, только четверть всех жертв бытового насилия обращаются в правоохранительные органы, и только 40 процентов из этих обращений доходит до суда.
"Есть исследования Академии правоохранительных органов и отдельных экспертов о том, что домашнее насилие имеет очень высокий латентный характер. Согласно их данным, от 70 до 90 процентов всех жертв бытового насилия не обращаются за помощью в полицию. Получается, что 114 тысяч обращений на пульт 102 - это только одна четвертая часть от реальных пострадавших за 2021 год", - рассказала исполнительный директор некоммерческой организации "Zertteu Research Institute" Шолпан Айтенова.
Ситуация усугубляется тем, что непосредственными свидетелями эпизодов насилия в семье становятся дети. При этом они не охвачены специальными программами реабилитации, поскольку официальная статистика их не идентифицирует в качестве жертв.
"По официальным данным 36 кризисных центров, в 2021 году 61 процент всех жителей этих центров составляли дети, поскольку почти каждая жертва семейно-бытового насилия приходила туда со своими несовершеннолетними детьми. Они были свидетелями насилия, и с учетом латентной статистики их количество де-факто может составлять порядка 1 миллиона детей", - пояснила Ш. Айтенова.
Несмотря на внушительные бюджетные траты для борьбы с насилием, проблема, по мнению специалистов, остается актуальной. Поэтому они предлагают внести изменения в законодательную базу.
"Мы предлагаем криминализацию бытового насилия, поскольку Казахстан еще в 1998 году подписал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации, тем самым наша страна взяла на себя обязательства по обеспечению гражданам чувства безопасности, даже находясь дома. В целом, законодательная база у нас неплохая. К тому же, мы знаем, что был принят Закон РК "О профилактике бытового насилия" в 2010 году и стандарты специальных социальных услуг для жертв бытового насилия. Однако мы убеждены, что необходимо проводить соответствующую работу с агрессорами, но сейчас мы фокусируемся только на работе с жертвами. Данная мера также должна найти отражение в законодательной базе", - подчеркнула руководитель ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.
Свою помощь в решении проблемы предлагают и иностранные эксперты.
"В Германии уже существует определенный опыт решения данной проблемы, поэтому Представительство Фонда имени Фридриха Эберта выражает готовность поделиться своим опытом с Казахстаном, тем более что мы горячо поддерживаем и разделяем политику главы государства Касым-Жомарта Токаева о противодействии семейно-бытовому насилию в стране. Безусловно, данная тема крайне неприятна, а в каких-то моментах даже интимна, но говорить о ней непременно нужно, чтобы она не уходила в тень и не замалчивалась самими жертвами", - отметил региональный директор Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане Кристоф Мор.
Он также добавил, что процветание любой страны напрямую зависит от благополучия проживающих в ней женщин.
"Я убежден, что женщины, которые подвергаются физическому насилию, не могут полноценно и успешно реализовать себя и делать свой вклад в развитие общества в различных областях. И это проблема не только женщин, но и всего социума, и решать ее мы должны сообща. Но сейчас важно узнать, сколько с точки зрения экономики мы теряем из-за того, что женщины становятся жертвами бытового насилия", - отметил К. Мор.
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