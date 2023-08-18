Токаеву рассказали о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя АО "Казахфильм" Азамата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Азамат Сатыбалды рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внёс свои предложения по повышению статуса киностудии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "Казахфильм" в своё время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства. Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений.

Глава государства обратил внимание на то, что в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии. И отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

Азамат Сатыбалды сменил Акана Сатаева на посту главы "Казахфильма" в конце июля 2023 года.