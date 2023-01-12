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телеграм-канал Aqorda Вчера, 11:10
702
Вчера, 11:10
702
Фото: телеграм-канал Aqorda

Токаеву представили материалы по реабилитации жертв политических репрессий

Главе государства представили многотомник материалов государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda.  Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию государственного советника Ерлана Карина.

"Деятельность государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении. Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан", - говорится в сообщении Акорды. 

Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий. В 2023 году госкомиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов. 

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#Акорда #Токаев #жертвы репрессий
BaigeNews.kz
Вчера, 11:10
702
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