Токаеву представили материалы по реабилитации жертв политических репрессий

Фото: телеграм-канал Aqorda

Главе государства представили многотомник материалов государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию государственного советника Ерлана Карина.

"Деятельность государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении. Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан", - говорится в сообщении Акорды.

Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий. В 2023 году госкомиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов.