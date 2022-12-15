open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаеву доложили о барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках
t.me/Борт №1 Сегодня, 18:02
167
Сегодня, 18:02
167
Фото: t.me/Борт №1

Токаеву доложили о барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Глава государства заслушал отчёт об основных направлениях деятельности ведомства и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизмов развития конкуренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Омаров доложил президенту о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых Агентством.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В этом завершено 118 расследований, ещё 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи Глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#президент #Касым-Жомарт Токаев #АЗРК #конкуренция #цифровизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:02
167
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх