Токаеву доложили о барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Глава государства заслушал отчёт об основных направлениях деятельности ведомства и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизмов развития конкуренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Омаров доложил президенту о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых Агентством.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В этом завершено 118 расследований, ещё 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи Глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.