Токаев выслушал отчёт главного сейсмолога страны
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Глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Даулет Сарсенбаев отчитался о текущей деятельности научного центра: в 2023 году было закуплено оборудование на сумму 527 млн тенге для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города; благодаря Программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения; в рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто 6 новых станций.
Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений.
Президент указал на необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.
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