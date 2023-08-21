Токаев возложил цветы к монументу национальным героям во Вьетнаме
Сегодня, 10:25
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Сегодня, 10:25Сегодня, 10:25
159Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям на площади Ба Динь", - говорится в сообщении.
Также, президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина. В церемонии также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.
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