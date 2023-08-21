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Токаев возложил цветы к монументу национальным героям во Вьетнаме

Сегодня, 10:25
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям на площади Ба Динь", - говорится в сообщении.

Также, президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина. В церемонии также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

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