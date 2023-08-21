Токаев возложил цветы к монументу национальным героям во Вьетнаме

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям на площади Ба Динь", - говорится в сообщении.

Также, президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина. В церемонии также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.