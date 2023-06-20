Токаев сообщил, что осенью совершит визит Германию

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью совершит государственный визит в Германию. Об этом глава государства сообщил в Акорде, подводя итоги встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передаёт BaigeNews.kz.

"Я очень позитивно настроен касательно моего следующего визита в Германию в сентябре. Я также высоко оцениваю ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве. И, как я понимаю, вы также собираетесь посетить морской порт. Премьер-министр будет сопровождать вас", - сказал Токаев.

Президент отметил, что подобные визиты открывают хорошие возможности для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Германией.

"У нас прошли очень открытые переговоры по многим вопросам в рамках нашего сотрудничества в международных организациях. Мы обсудили вопросы геополитики. Я признателен вам за этот диалог. Он был полезен, чтобы понять и оценить позицию Германии по самым острым вопросам современной повестки дня. Говоря о наших двухсторонних отношениях, я могу сказать, что всё идёт хорошо. Ключевые сферы нашего сотрудничества: это нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, сельское хозяйство. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в новый рост, инновации, производство зелёной экономики в Казахстане", - сказал президент Казахстана.

Глава государства добавил, что предстоящий экономический форум с участием немецкой стороны может послужить развитию инвестиционного сотрудничества между странами.

"У нас большой потенциал для активизации партнерства. Большое значение имеет совместный проект по производству зеленого водорода в Мангистау. Нам необходимо подготовить профессионалов на основе передовых немецких технологий и опыта. В Актау откроется Казахстанско-немецкий институт инжиниринга. Эти проекты позволяют обмениваться опытом студентам и специалистам двух стран, а также позволят обеспечить экономику, производственную отрасль квалифицированными кадрами", - отметил Токаев.

Президент также сказал, что между странами расширился круг культурно-гуманитарных связей.