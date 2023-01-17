Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Официальная церемония встречи президента Казахстана прошла перед дворцом "Аль-Ватан".

По завершении церемонии лидеры Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за оказанные почести. Он отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

"Эмираты – наш ведущий и надёжный стратегический партнёр в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней Независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Он отметил, что за этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.

"В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю Вам свою благодарность", – сказал президент.





В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество двух стран достигло высокого уровня. Он выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.

"Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе Вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", – подчеркнул президент ОАЭ.

В ходе переговоров в расширенном составе обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в Совместном заявлении главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.

В рамках официального визита также подписаны следующие документы:

1. Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

3. Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

4. Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group;

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

8. Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

9. Соглашение между архивом Президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.