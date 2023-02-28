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Лента новостей

Акорда Сегодня, 18:07
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Сегодня, 18:07
126
Фото: Акорда

Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза"

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных производственных итогах АО "НК "КазМунайГаз" за 2022 год, а также о планах на предстоящий период, передает BaigeNews.kz

Глава компании Магзум Мирзагалиев сообщил, что компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году "КазМунайГаз" планирует добыть свыше 23 миллионов тонн нефти. Президент также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Этот проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.

Президент был проинформирован об исполнении его поручения по развитию "зеленых проектов".

Отдельно руководитель "КазМунайГаза" рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.

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#КМГ #Магзум Мирзагалиев #Токаев #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:07
126
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