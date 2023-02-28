Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза"

Глава компании Магзум Мирзагалиев сообщил, что компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году "КазМунайГаз" планирует добыть свыше 23 миллионов тонн нефти. Президент также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Этот проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.

Президент был проинформирован об исполнении его поручения по развитию "зеленых проектов".

Отдельно руководитель "КазМунайГаза" рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.