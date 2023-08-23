24 августа президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в Саммите БРИКС посредством видеоконференцсвязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"24 августа 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках 15-го Саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По приглашению Президента ЮАР Сирила Рамафосы Президент Казахстана выступит на заседании в качестве действующего Председателя Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.