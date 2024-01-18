Токаев прибыл в Квиринальский дворец на переговоры с президентом Италии

Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла.

Фото с церемонии публикует официальный аккаунт Акорды в Telegram.