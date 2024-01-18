  • 18 Января, 19:25
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл в Квиринальский дворец на переговоры с президентом Италии

Сегодня, 18:35
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла.

Фото с церемонии публикует официальный аккаунт Акорды в Telegram.

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