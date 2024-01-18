Токаев прибыл в Квиринальский дворец на переговоры с президентом Италии
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
105Фото: akorda.kz
Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла.
Фото с церемонии публикует официальный аккаунт Акорды в Telegram.
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