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Токаев пожелал Токаев скорейшего выздоровления Чарльзу III

Сегодня, 22:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III телеграмму с пожеланиями скорейшего и благополучного выздоровления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось о том, что у короля во время госпитализации обнаружили рак. Врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Но он будет заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

 

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