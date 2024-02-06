Токаев пожелал Токаев скорейшего выздоровления Чарльзу III
Сегодня, 22:04
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Сегодня, 22:04Сегодня, 22:04
126Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III телеграмму с пожеланиями скорейшего и благополучного выздоровления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось о том, что у короля во время госпитализации обнаружили рак. Врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Но он будет заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.