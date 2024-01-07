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Токаев поздравил православных с Рождеством

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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:01
Сегодня, 08:01
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим. Как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия. Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
", —  говорится в проздравлении главы государства.

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