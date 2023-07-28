Токаев поздравил короля Марокко с Днём Трона

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму королю Марокко Мохаммеда VI, поздравив с национальным праздником — Днём Трона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении доверительных отношений между Казахстаном и Марокко и пожелал Мухаммеду VI успехов в его деятельности.

Традиционно День Трона в Марокко сопровождается рядом мероприятий с участием самого монарха, членов правительства, руководителей государственных органов, представителей деловых и культурных кругов и дипломатов.

Праздновать этот день в Королевстве начали с 1993 года.