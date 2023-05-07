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Акорда Сегодня, 08:04
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Сегодня, 08:04
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Фото: Акорда

Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны — священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что постоянное повышение обороноспособности — одна из стратегических задач государства. 

"Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооружённые Силы выступают надёжным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. 

"Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!", — говорится в тексте поздравления.

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Сегодня, 08:04
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