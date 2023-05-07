Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны — священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что постоянное повышение обороноспособности — одна из стратегических задач государства.

"Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооружённые Силы выступают надёжным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле.