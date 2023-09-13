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Токаев посетит Таджикистан с рабочим визитом

Сегодня, 19:19
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akorda.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Он примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. 

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