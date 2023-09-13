Токаев посетит Таджикистан с рабочим визитом
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
172Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Он примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
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