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Токаев посетит 16 марта Турцию с рабочим визитом Сегодня, 09:02
228
Сегодня, 09:02
228

Токаев посетит 16 марта Турцию с рабочим визитом

16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.

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#Токаев #Эрдоган #визит
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:02
228
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